Ospite della trasmissione "Tutti Convocati" in onda su Radio 24, l'ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha parlato così del Milan: "Bisogna dare tempo a Giampaolo di lavorare, anche se non so come potrà reggere le pressioni di un ambiente difficile come quello del Milan. Forse per il quarto posto la squadra più pronta è l’Atalanta, ma al momento è una lotteria. C’è spazio per tutti”