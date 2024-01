Orsi: "Il ritorno di Ibra? Il Milan ha fatto bene. Vi spiego il perchè"

Fernando Orsi, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Sky e in merito al ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato: "Io sono favorevole all'impatto che un grande giocatore può avere in uno spogliatoio. Il Milan per me ha fatto bene. Non è importante solo per i più giovani, ma anche per i suoi ex compagni perchè può essere un consigliere e amico a cui dire certe cose che all'allenatore non puoi dire".

Nella trasferta di Empoli, lo svedese è stato tutto il tempo al fianco della squadra: ha viaggiato in treno con il gruppo rossonero, ha raggiunto lo stadio Castellani in pullman con i gocatori, ha assistito da bordocampo al riscaldamento e poi ha assistito in tribuna alla vittoria per 3-0 del Diavolo.