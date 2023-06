Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto in collegamento a Calciomercato - L'Originale e ha commentato l'acquisto di Marco Sportiello da parte del Milan. Queste le sue parole: "Come secondo è un portiere affidabile, non è mai rimasto fermo troppo tempo. E’ un'alternativa importante. Hai davanti Maignan ma dietro ora c’è uno di esperienza".