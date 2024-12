Orsi: "Theo quest'anno è un problema di gestione. Deve recuperare? Campionato iniziato da 18 partite..."

Il Milan si prepara ad affrontare la Roma e i temi della vigilia sono stati principalmente due: i dubbi di formazione, viste le emergenze, con Theo Hernandez che dovrebbe ritrovare un posto tra i titolari; il calciomercato con la notizia di un contatto tra club rossonero e Psg per una possibile operazione in prestito per Randal Kolo Muani, attaccante francese già in passato finito nell'orbita della dirigenza di via Aldo Rossi. In studio a Sky Sport 24 è intervenuto l'ex calciatore Nando Orsi che ha detto la sua.

Le parle di Nando Orsi sul caso Theo Hernandez: "Fonseca l’ha visto meglio e bene: hai anche Jimenez che giocherà più avanti e che ha anche caratteristiche più difensive, ogni tanto lo può difendere quanto va oltre. Una catena che può andar bene anche se con Leao è tutta un’altra cosa. Deve recuperare fisicamente? Ma il campionato è iniziato da 18 partite: fisicamente da cosa? Theo quest’anno è un problema di gestione.".

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn

Web: MilanNews.it