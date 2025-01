Oscar Damiani: "Questo Milan non ha grandi prospettive. Squadra ancora incompleta"

vedi letture

"Garnacho è un ottimo calciatore. Il Napoli ha bravi dirigenti, quando fanno delle scelte, sono sempre molto oculati. Sarebbe un rinforzo che potrebbe allungare una rosa già competitiva, un giocatore di alto livello". Così Oscar Damiani, ex giocatore di Napoli e Juventus e ora procuratore, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, su Alejandro Garnacho, possibile acquisto del Napoli per sostituire Kvaratskhelia.

Kolo Muani alla Juventus: "È un ottimo calciatore, è un attaccante completo, può giocare sia da prima che da seconda punta. È fisico, ma è veloce, fa gol, partecipa al gioco della squadra. Sarebbe un ottimo acquisto e sono sicuro si integrerebbe bene nel nostro campionato".

Al Milan manca più un difensore o un attaccante? "Al Milan non manca solo un difensore, mancano molti giocatori. Quest'anno il Milan non ha grandi prospettive. È una squadra che ha dei giovani interessanti, ma è ancora incompleta. C'è ancora molto da lavorare".

Verso Napoli-Inter del 2 marzo. Il Napoli giocherà 5 partite, l'Inter 8 partite, forse 9 col recupero. Quanto inciderà questo scarto nel numero di impegni? "Secondo me non tanto, perché l'Inter ha due squadre quasi dello stesso livello. Se l'allenatore saprà fare le giuste scelte, credo che l'Inter non ne risentirà sul piano del gioco e dei risultati"