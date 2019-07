Oscar svela: "Voglio giocare in Italia. Contatti con Milan e Inter"

Il centrocampista offensivo Oscar, ex Chelsea, ha intenzione di lasciare la Cina, dove veste la maglia dello Shanghai SIPG, per tornare in Europa e magari in Italia. Intervistato da Passioneinter.com il brasiliano ha infatti svelato di aver avuto contatti con Milan e Inter: “Se qualcuno mi ha cercato? Sì, in queste settimane ho parlato con due club di Milano. Non posso entrare nei dettagli, però una cosa posso dirla. Voglio giocare in Italia".