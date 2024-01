Osimhen enigmatico: "Finisco la stagione con il Napoli, ma ho già deciso il mio futuro"

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - "Ho già chiare le cose, ho già il mio piano, so cosa voglio fare ed il prossimo step che intendo compiere. Penso che il 60% delle persone parlino dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa".

Lo ha detto Victor Osimhen, punta del Napoli, in un'intervista alla CBS dalla Coppa d'Africa che sta giocando con la Nigeria. "Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo step al termine della stagione attuale", ha spiegato il bomber, che quest'anno ha firmato un nuovo contratto con il Napoli con una clausola di rescissione tra i 120 e i 130 milioni di euro. Secondo le voci di mercato dall'Inghilterra, Osimhen sarebbe al primo posto della lista mercato in estate del Chelsea, ma anche Arsenal e Manchester United sono sulle sue tracce. (ANSA).