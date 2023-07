Osimhen indosserà la maglia con lo scudetto? ADL: "Andrà via solo per offerta più che indecente"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante la presentazione della maglia degli azzurri per la prossima stagione, ha risposto anche a una domanda su Victor Osimhen: "Se lo vedremo con la maglia con lo scudetto? Assolutamente sì, ve l'ho già detto, poi se dovesse arrivare un'offerta più che indecente allora ce ne faremo una ragione. E come abbiamo scovato Kvaratskhelia, Osimhen e altri, ne scoveremo altri ancora".

Le altre parole di ADL.

"Spero di far bene quest'anno, ho preso un grande allenatore che ha proprio il concetto di internazionalità e può continuare il percorso iniziato dal predecessore Spalletti. Sembrava fosse impossibile vincere senza uno come Maradona, ma grazie ad un modello unico, basato sulla sostenibilità e su scouting di primo livello, e ringrazio Micheli che è il capo degli scouting ed è qui presente, e questo modello vincente ci porta da 15 anni di fila in Europa, unici in Italia. Non è solo una crescita sportiva, ma abbiamo rafforzato la piattaforma marketing e per questo abbiamo assunto Tommaso Bianchini che ha allargato le maglie di tutta l'organizzazione. Abbiamo allargato il network ai player internazionali, sfruttiamo i giocatori sui mercati di tutto il mondo e sfrutteremo sempre più l'auto-produzione con l'amico Armani e col nuovo store in centro città".