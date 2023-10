Osimhen prova a chiudere tutte le polemiche: il post social

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - "Venire nella citta' di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, e l'amore per la maglia è incrollabile quando la indossa con orgoglio". Così in una storia su Instagram l'attaccante del Napoli Victor Osimhen dopo le polemiche dei giorni scorsi seguite a un video pubblicato - e poi rimosso - sui canali della società azzurra all'indomani del rigore sbagliato a Bologna. (ANSA).