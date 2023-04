Osimhen: "Spalletti? Se facciamo ciò che dice possiamo battere chiunque"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Il Napoli mi ha cambiato la vita, non avevo mai visto una cosa simile". Parola di Victor Osimhen, che in un'intervista a France Football ha espresso così tutto il proprio affetto per i colori azzurri: "La città vive per la squadra. Tifosi? Non mi preoccupano mai quando mi fermano per strada, vogliono solo darti affetto. E allo stadio sono incredibili. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto. Qualcuno non credeva in me al mio arrivo, ma il club ed i compagni sì. Non potrei essere più felice".