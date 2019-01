Osvaldo: "Higuain? Sbagliato addossare a lui tutte le colpe, è difficile segnare senza squadra alle spalle"

Pablo Daniel Osvaldo, presente negli studi di Sky Sport Calciomercato, ha parlato di Higuain: “In questo caso non mi sembra giusto andare addosso a Higuain. Lui è un campione, ma dietro di lui c’è una squadra, che se non funziona non può segnare 35 gol all’anno, come succedeva nelle altre squadre. L’errore a volte è fare il paragone dei milioni a gol, lui non è pagato a gol, ma è pagato per quello che ha segnato in passato. Per quanto ha speso il Milan, però avrebbe potuto trattenerlo, proprio per i soldi spesi”