OTD - Diciotto anni fa la tripletta di Sheva regala al Milan la quinta Supercoppa Italiana

Sono passati diciotto anni dalla quinta Supercoppa Italiana conquistata dal Milan. Era il 21 agosto 2004 e i Campioni d'Italia rossoneri giocavano contro la Lazio che aveva vinto la Coppa Italia. Partita senza appello con i rossoneri che trionfarono 3-0 a San Siro grazie a una tripletta di un favoloso Andriy Shevchenko, unico giocatore della competizione ancora oggi ad aver segnato un numero così elevato di gol. Questo il ricordo del club rossonero sui social:

