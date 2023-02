OTD - Esattamente un anno fa "si è girato Giroud": il Milan vince il derby in rimonta con una doppietta di Oli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Si è girato Giroud": è questo il tormentone dei tifosi rossoneri da un anno a questa parte dopo l'ormai iconico "Pioli is on fire". Ed esattamente 365 giorni fa, "si è girato Giroud": con una doppietta, l'attaccante francese ribalta un derby che fino a quel momento era stato più a tinte nerazzurre che rossonere. La seconda rete è spettacolare: colpo di tacco a disorentiare De Vrij e mancino su cui Handanovic non può far nulla.