© foto di DANIELE MASCOLO

Un problema di natura influenzale per Davide Calabria, ha spalancato le porte dell'undici titolare a Matteo Gabbia, Il giovane difensore italiano ha così collezionato l'ottava presenza in campionato quest'anno, la sesta da titolare. Gabbia non giocava un match dall'inizio dalla sventurata partita persa con lo Spezia del 17 gennaio.