Ottava sfida per il Milan in Repubblica Ceca: c'è da muovere il bilancio

Contro lo Slavia Praga questo sarà il secondo precedente in assoluto, a distanza di una settimana dalla prima assoluta.

Sarà in generale l'ottava sfida del Milan in Cechia, con un bilancio in perfetta parità: 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 6 gol fatti e 6 gol subiti. L'ultimo precedente risale al 10 dicembre 2020, quando il Milan si impose per 1-0 in casa dello Sparta Praga, con gol di Jens Petter Hauge. Prima di questo precedente due pareggi: nel 2011 fu 2-2 in casa del Viktoria Plzen in Champions League, ma quello era un Milan già qualificato. Segnarono Pato e Robinho, ma la scarsa attenzione sul finale permise a Bystron al minuto 83 e a Duris al 93' di riagguantare il pareggio. Nel 2004 fu 0-0, ancora in casa dello Sparta. Nel 2002, il 28 agosto, il Milan rischiò di farsi eliminare ai preliminari dallo Slovan Liberec: dopo l'1-0 in casa di pochi giorni prima, al ritorno il vantaggio di Inzaghi sembrava avere messo il Milan al sicuro, ma Slepicka al primo minuto della ripresa pareggiò. Al minuto 87 Langer trovò il gol del 2-1, e partì un forcing alla porta rossonera che per fortuna non sortì gli effetti sperati dai cechi.

A testimonianza dell forte livello di stress in quei minuti c'è l'espulsione comminata al 92' allo stesso Langer. Con le regole attuali sarebbero serviti i supplementari, all'epoca bastò il gol in trasferta per permettere al Milan di accedere alla fase a gironi, e poi di proseguire fino agli epici scontri con l'Inter in semifinale e alla magica notte di Manchester, vinta ai rigori contro la Juventus di Marcello Lippi; avere resistito a quel forcing in casa dello Slovan Liberec permise tutto questo.

Un dato statistico particolare: il Milan ha giocato a Praga quattro volte, e lontano da Praga tre volte.