Ottima prova per Kjaer: 'Va su ogni palla con il cuore e con i denti'

Le pagelle del Corriere della Sera celebrano un giocatore che nell'ultimo periodo si è ripreso il Milan e lo ha fatto come sempre mettendo i fatti davanti alle parole, Simon Kjaer. Per il danese (6) un giudizio comunque positivo: "Mette il radar e non perde più un avversario. Va su ogni palla con il cuore e con i denti". Il migliore in campo è però Brahim Diaz (8): "Prestigiatore con effetti speciali, se l'è bevuta tutta la difesa avversaria ma il colpo da novanta è in partenza".