Out Bennacer, Pobega si candida sia per Spezia che per la Champions

L'infortunio di Ismael Bennacer lascia Stefano Pioli con poche soluzioni a centrocampo: oltre a Tonali e Rade Krunic, solo Tommaso Pobega, Aster Vranckx e Tiemouè Bakayoko sono i centrocampisti di ruolo con gli ultimi due che non sono inseriti in lista Champions. Dunque è Pobega a candidarsi per una maglia da titolare: sicuramente con lo Spezia dove è probabile che verrà impiegato al fianco di Vranckx in mezzo al campo, sia per il derby di ritorno in Champions dove potrebbe essere anche spostato piùm avanti ad agire sulla trequarti. Lo riporta Tuttosport.