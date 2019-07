Ozil e Kolasinac aggrediti a Londra

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - I giocatori dell'Arsenal Mezut Ozil e Sead Kolasinac sono usciti illesi da una brutta avventura nel pomeriggio a Londra, dove alcune persone armate li hanno aggrediti, forse nel tentativo di impadronirsi dell'automobile del tedesco, su cui viaggiavano. Secondo la Bbc, il club londinese ha confermato l'accaduto - peraltro testimoniato da un video già virale sui social media -, informando che entrambi i giocatori non hanno riportato lesioni: "Abbiamo contattato i due giocatori, che stanno bene". Nel breve filmato, si vede Kolasinac che vicino al suv su cui si trovava con Ozil affronta in sequenza due aggressori, armati di coltello. I due giocatori si sarebbero poi rifugiati in un vicino ristorante. Un portavoce della Metropolitan Police ha dichiarato che "dei motociclisti hanno tentato di rapinare una persona. Il conducente dell'auto e il passeggero sono riusciti ad allontanarsi incolumi e a rifugiarsi in un vicino ristorante, dove sono stati sentiti da alcuni agenti".