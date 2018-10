P. Berlusconi: “Le parole di Leo e Maldini sono tranquillizzanti. Lieto di avere Scaroni presidente”

Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ex vice presidente del Milan ed attuale membro del CdA del Monza, è intervenuto in esclusiva a Top Calcio 24: “Da milanista sono lieto di avere Scaroni come presidente, una bellissima persona e una bellissima figura. Molto più lieto oggi rispetto all'avere un amico con gli occhi a mandorla come Presidente. Elliott e Singer li conosco per le notizie come gruppo e persone che hanno saputo fare affari molto bene con abilità per irrobustire il patrimonio. Le dichiarazioni di Leo e Maldini sono tranquillizzanti e di questo noi non possiamo che essere felici. Sarebbe stato bello se ci fosse stato il passaggio diretto da Fininvest a Elliott ma a questo punto menomale che sia andato così altrimenti Elliott non si sarebbe avvicinato al Milan".