P. Inzaghi a Leao: "Gli consiglierei di diventare una bandiera del Milan, una cosa unica. Qui può essere protagonista, al centro del progetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore ed ex attaccante del Milan, si è così espresso al Corriere della Sera su Leao: "Fossi in lui resterei. Per me il Milan è sempre

stato il massimo. Vestire quella maglia, giocare a San Siro. Qualche anno fa magari si poteva pensare ad ambire a qualcosa di più prestigioso, perché il Milan stava tornando grande, ora invece ha vinto lo scudetto, fa strada in Champions. Leao è forte ma può essere ancora più forte. Mi auguro che si convinca. Qui può essere protagonista, al centro del progetto. Il rischio è che al City o al Real finisca poi per essere uno dei tanti. Se potessi dargli un consiglio, gli direi di diventare una bandiera del Milan, una cosa unica".