P. Inzaghi: "A San Siro avevo un'energia incredibile. Il momento più bello era quello del riscaldamento"

vedi letture

Pippo Inzaghi, leggenda del Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport in occasione dei suoi 50 anni.

San Siro ti esaltava.

"Lì dentro avevo un’energia incredibile e pensavo che nulla mi fosse precluso. Il momento più bello era quello del riscaldamento: non avevo paura di niente perché sapevo come mi ero preparato». Cosa significa essere un campione? «Rispettare i compagni, gli avversari, la professione. Spostare sempre l’asticella. Ed essere disponibili con la gente: per me è bellissimo quando mi chiedono una foto o un autografo".