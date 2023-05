P.Inzaghi: "La fame di successi è stata il nostro segreto, la società credeva in noi"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Filippo Inzaghi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando anche il periodo vincente vissuto al Milan: "Noi vincevamo e il giorno dopo pensavamo a vincere qualcos'altro. Festeggiavamo ma pensavamo già all'obiettivo successivo. Non ci siamo mai goduti niente. Un successo tirava l'altro, sapevo che i sacrifici che facevi ti portavano a qualcosa. La società credeva in noi. C'era grande professionalistà. Le squadre italiane in semifinale delle Coppe è un bel segnale. La fame di successi è stata il nostro segreto".