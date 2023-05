P. Inzaghi: "Nel 2003 le partite più brutte della carriera. Giroud leader"

MilanNews.it

Filippo Inzaghi ha parlato a TMW del derby tra Milan e Inter

Che ricordi ha della stracittadina vissuta da protagonista nella semifinale del 2003?

"Ricordo la tensione, ma anche il fatto che furono le mie due più brutte partite della carriera (ride, ndr). La tensione che provammo in occasione di quel derby è qualcosa d'incredibile. Per questo so bene cosa stanno provando i giocatori delle due squadre in queste ore".

Fra questi, almeno per il match d'andata, quasi sicuramente non ci sarà Leao per infortunio. Con tutto il peso dell'attacco del Milan sulle spalle di Olivier Giroud.

"L'assenza del portoghese, qualora venisse confermata, sarebbe senza dubbio una perdita pesante per il Milan, ma i giocatori che ci saranno daranno il massimo per sopperire anche a questo problema. Iniziando proprio da Giroud che, anche se non conosco personalmente, reputo un leader di questo Milan. È uno di quei giocatori che ha sempre il giusto atteggiamento. Specie per le partite decisive".