P. Inzaghi: "Pensavano che avessi ormai poco da dare, poi... Atene, Berlino, i gol nella finali"

Pippo Inzaghi, leggenda del Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport in occasione dei suoi 50 anni raccontando la parte centrale della sua vita: "Forse gli anni più belli da giocatore, quando qualcuno pensava che avessi ormai poco da dare. Berlino, Atene. I gol nelle finali. Anche due infortuni gravi. La voglia di sacrificarmi perfino più di prima. E l’addio al calcio: bello come nei sogni, con il gol sotto la mia curva, nel mio stadio, con l’ultimo tiro in porta della carriera".