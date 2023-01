MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Filippo Inzaghi, allenatore ed ex attaccante del Milan, si è così espresso al Corriere della Sera su De Ketelaere: "È forte, ma è giovane e va aspettato, come si è fatto per Leao. Potrà diventare protagonista, ha qualità. Bisogna togliergli pressione".