P. Sala: "Al Toro servirebbe uno come Veretout"

Patrizio Sala, intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it, ha parlato di Veretout, giocatore accostato al Torino ma cercato anche dal Milan: "Personalmente preferisco sempre un giocatore con qualità tecniche importanti, in questo periodo si fanno nomi come quello di Veretout che sono cercati dal Milan, dalla Roma elementi così in giro non ce ne sono molti, ma il Torino avrebbe proprio bisogno di quel tipo di giocatore".