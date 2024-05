Pacchetto DAZN scontato per gli abbonati allo stadio della Juventus

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - In vista della prossima stagione di calcio di Serie A, DAZN insieme a Juventus lancia una nuova offerta per la copertura di tutte le partite dei bianconeri anche in trasferta. Da oggi e fino a giovedì 30 maggio - seguendo le diverse fasi di vendita applicate dal club - i tifosi che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per la stagione 2024-2025 della Juventus attraverso i canali ufficiali del club e che non sono clienti DAZN, potranno sottoscrivere un abbonamento al piano annuale scontato.

Oltre alla nuova stagione della Juve, Dazn propone il calcio internazionale con in esclusiva La Liga, le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona del campionato portoghese, la stagione del basket italiano ed europeo e l'offerta della pallavolo. (ANSA).