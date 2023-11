Padovan: "Al Milan manca la qualità di uno come Calhanoglu"

E' intervenuto così a Sky Sport Giancarlo Padovan, analizzando la mancanza di qualità nel Milan nominando quindi il grande ex, ora all'Inter: "Penso che ai rossoneri manchi un giocatore come il turco, ora punto fermo dell'Inter a centrocampo. Nel Milan non giocava come regista, ma in questo ruolo ha trovato un'isola felice. Il più grande rimpianto recente del Milan è proprio Calhanoglu, non Donnarumma".