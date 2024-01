Padovan: "Anche il Milan nella lotta Scudetto secondo Inzaghi? Non ci crede nemmeno lui. I rossoneri non hanno chance"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato anche della corsa scudetto che secondo lui non sarà solo tra i nerazzurri e la Juventus: "In campionato c'è un bellissimo duello fra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan che è lì a pochi punti, con un'ottima rosa che ora sta bene. Penso che la lotta coinvolga anche loro".

In merito a queste dichiarazioni dell'allenatore interista, Giancarlo Padovan ha dichiarato a SkySport24: "Non sono d'accordo, è puro fair play. Non ci crede nemmeno lui, lo fa perchè è una persona gentile. E' vero che nel calcio tutto è possibile, ma il Milan non ha nessuna chance di recuperare due squadre come Inter e Juventus. I rossoneri non possono recuperare punti su due squadre".