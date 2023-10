Padovan: "C'è bisogno che Leao si svegli un pochino. Ora non è né un campione né un fuoriclasse"

Il giornalista Giancarlo Padovan, in diretta su Sky Sport 24, parla di Rafa Leao e del suo momento un po’ in ombra. Queste le sue dichiarazioni: “Per ora non è ancora un campione, che è un livello molto alto per un giocatore. Fuoriclasse ancora di più… Al momento non è ancora né uno né l’altro. È un ottimo giocatore, discontinuo, incostante e anche indolente a volte. Pur stimandolo io, pur stimandolo la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan in questo momento sta andando troppo a corrente alternata. Vediamo se con il Napoli riesce a risvegliare quello che è un antico istinto ferino, oppure se ha anche bisogno di assaggiare il duro legno, adesso ci sono le poltrone, della panchina. Dico che un allenatore ad un certo punto deve pure avere la libertà.

Il problema è che se metti in panchina Leao Pioli non ha nessuno, sono tutti mezzi infortunati. Leao quindi giocherà sempre o quasi sempre, però la terapia potrebbe essere anche d’urto: c’è bisogno che si svegli un pochino. Nessuno gli chieda di fare il Mbappé, ma anch’io speravo che contro il PSG facesse qualcosa in più, magari un gol. Il Milan poteva perdere comunque, ma se fai un gol sullo 0-0 può cambiare tutto. Nessuno gli chiede di vincere per il Milan, il Milan vince se è squadra. Ma lui deve dare quello che sa, che è tanto”.