Padovan commenta il calendario 23/24: "Inizio Milan stranamente duro, le altre non hanno questo percorso ad ostacoli"

Intervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha commentato così il calendario del Milan per la stagione 23/24 elaborato ieri: “Anche le prime due, Bologna e Torino, sono difficili. Ci fermiamo sempre alle grandi sulla carta, ma Bologna e Torino hanno allenatori bravi, capaci, che ti mettono in difficoltà in qualsiasi partita, a maggior ragione quando c’è la grande squadra da affrontare. Il Milan ha una partenza difficile: Bologna, Torino, Roma ed Inter. Poi Hellas e Cagliari sono più abbordabili, mentre la Lazio è una squadrona perché fa la Champions League. Magari il Genoa lo puoi battere, poi hai Juventus e Napoli.

È una partenza stranamente dura, molto stranamente perché le altre non hanno queste partenze così ad ostacoli. È segno che bisogna avere quello che chiede Pioli. Pioli chiede un centrocampo più muscolare e più forte. Loftus-Cheek ovviamente non basta, vuole Reijnders, vuole qualcuno in attacco perché è assolutamente indispensabile avere un’alternativa a Giroud”.