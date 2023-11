Padovan così su Pioli: "Ha una squadra che deve maturare di più"

vedi letture

Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, questo il commento di Giancarlo Padovan nei confronti del Milan di Stefano Pioli: "E' difficile capire come questa squadra possa giocare così contro il PSG e poi perdere in quel modo contro l'Udinese. Personalmente sono dubbioso, il Milan deve avere sempre grandi motivazioni, qualsiasi sia l'evento da affrontare, servirebbe più maturità e consapevolezza, infatti contro il Lecce mi auguro di vedere una squadra solida. I rossoneri devono vincere per forza".