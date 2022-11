Padovan: "Credevo che Giroud avesse già dato il meglio, invece non ha ancora finito di darlo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso su Giroud a SkySport: "Non pensavo facesse così bene e che si integrasse così bene con l'ambiente, segno che è una persona di valore, e che dal punto di vista calcistico rinascesse. Credevo che il meglio l'avesse già dato, invece non ha ancora finito di darlo. Non aveva segnato un gol al Mondiale, qui invece segna e fa assist. E non ha ancora finito".