Padovan: "Grave situazione che sconvolge il gruppo squadra in nazionale, Spalletti dovrà gestire bene lo spogliatoio"

vedi letture

Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan commenta la vicenda calcio scommesse aprendo una parentesi sulla gestione del gruppo nazionale da parte del commissario tecnico azzurro Spalletti: "E' una brutta situazione, che in qualche modo sconvolge per forza il gruppo squadra. Spalletti dovrà esser bravo a gestire lo spogliatoio, che in questo momento non è tranquillo. La ludopatia è una forza adrenalinica alle volte troppo insistente per esser placata, è una malattia".