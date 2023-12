Padovan: "Il Milan è discontinuo perché dipende troppo da Leao, che è discontinuo"

Rafael Leao non è riuscito a incidere nella gara di ieri sera contro la Salernitana. Il portoghese è stato davvero poco pericoloso e nel momento di maggiore difficoltà non ha saputo prendere per mano la squadra e trascinarla, come ha dimostrato di essere in grado di fare. Il risultato è stato un pareggio acciuffato un po' per caso e che ha il sapore della sconfitta.

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così di Leao e del Milan: "Leao è ancora troppo discontinuo. Il Milan è troppo dipendente dal portoghese. Se dipendi troppo da un giocatore discontinuo, tu non puoi che essere discontinuo".