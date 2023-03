Padovan: "Il Milan ha la rosa un po' corta, le seconde linee non incidono più come prima"

MilanNews.it

Giancarlo Padovan, giornalista, è intevenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: "Non è stato un turn over per il Milan, che ha la rosa un po' corta. Quando giocano le secondo linee non incidono più come incidevano tempo fa. Adesso si percepisce qualche vulnus all'interno della squadra. Questo è pericoloso, sia perché in questo momento instilla nel gruppo l'idea di essere vulnerabili sia perché oggettivamente mette Pioli nelle condizioni di fare altre sostituzioni. Pensare in maniera così limitata che ripristinare due titolari sia sufficiente per il Milan mi sembra ridicolo".