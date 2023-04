Padovan: "Il Milan non vincerà la Champions, ieri andava fatto un turnover più ragionato"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha commentato così il pareggio maturato ieri tra Milan ed Empoli, anche alla luce dell'impegno Champions dei rossoneri: "Per Milan ed Inter è più importante arrivare tra le prime quattro che andare in semifinale di Champions. Certo, sarebbe un risultato straordinario ma non produttivo. Cosa ti porta? Prendi un po’ di soldi ma poi? In sostanza per me il Milan non vince la Champions, dovrebbe fare un turnover un pochino più ragionato. La partita di ieri con tutti quei cambi non è una sorpresa che finisca 0-0.