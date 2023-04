Padovan: "Il Milan oggi non è più la squadra un po' immatura che ha vinto lo Scudetto anche grazie alla compiacenza di Napoli e Inter"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Milan-Napoli: "Il Milan oggi non è più la squadra immatura che ha vinto lo Scudetto anche grazie alla compiacenza di Napoli e Inter, ma è una grande squadra che dice 'siamo in Champions e vogliamo vincerla'. Poi vincerla sarà molto difficile guardando le altre squadre del tabellone, ma c'è la maturità per competere con gli altri alla pari".