Padovan: "Il pestone di Soumaoro su Rebic è rigore, non c'erano dubbi"

Giancarlo Padovan, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando l'episodio molto contestato del pestone di Soumaoro a Rebic in Bologna-Milan: "Bisogna essere onesti: il Milan meritava di vincere a Bologna. C'era anche un rigore da assegnare dopo il fallo di Soumaro su Rebic. Secondo me non c'erano dubbi, soprattutto al VAR. Il pestone di Soumaoro è rigore, non ci sono tante discussioni da fare. Rigori del genere sono stati dati tutti".