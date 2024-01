Padovan: "La classifica del Milan non è brutta, questa sera servirà continuità"

Il Milan si prepara per la sfida di questa sera contro la Roma, alle 20:45 in un San Siro tutto sold-out e con i tifosi rossoneri, come sempre presenti a sostenere la squadra. A Milano arrivano i giallorossi, reduci dalla sofferta sconfitta nel Derby di Coppa Italia contro la Lazio, e con diverse pesanti assenze: contro il Milan non ci saranno Dybala, Azmoun, Kumbulla e Renato Sanches. Il Milan ha voglia e spera di proseguire nella propria striscia positiva in campionato dopo le vittorie ottenute contro Sassuolo ed Empoli.

Del match di questa sera ha parlato così il giornalista e scrittore Giancarlo Padovan. Queste le sue parole a Sky Sport: "Il Milan deve fare bene perchè tolta la partita contro l'Atalanta viene da un buon periodo. La classifica dei rossoneri non è brutta, la squadra è in piena zona Champions, bisogna avere continuità per sperare in qualcosa di più".