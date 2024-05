Padovan: "La società è consapevole che Fonseca ha riportato pochi consensi da parte dei tifosi. Mi aspetto un mercato importante del Milan"

Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, arriva così il commento del giornalista e opinionista sportivo Giancarlo Padovan riguardante quello che potrebbe essere il futuro allenatore del Milan, Paulo Fonseca. Ecco le sue interessanti parole sul tecnico portoghese:

"Credo che il Milan sarà molto attivo sul mercato in estate, perchè la società è consapevole che Fonseca ha riportato pochi consensi da parte dei tifosi milanisti. Mi aspetto grandi colpi per mettere a disposizione dell'allenatore una squadra valida, in grado di fare una buona Champions e magari puntare ancora allo scudetto".