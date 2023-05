Padovan: "Leao è importantissimo per il Milan, però fa bene Pioli a pensare al collettivo"

Giancarlo Padovan, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così la possibile assenza di Rafael Leao nell'euroderby: "Sarebbe un'assenza molto pesante. Però il Milan sta bene, anche se non bene come l'Inter. Ha fatto una buona partita contro la Lazio che non ha combinato nulla. Un po' di apprensione per Leao c'è, è la vera punta del Milan, è l'elemento più pericoloso. Leao è importantissimo per il Milan, però fa bene Pioli a pensare al collettivo. Poi è chiaro che in partite come il derby le individualità possono fare la differenza".