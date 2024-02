Padovan: "Leao più assistman che goleador. Mi piacerebbe vederlo un po' come Chiesa con Allegri"

Giancarlo Padovan, opinionista, si è così espresso a SkySport nel pre Frosinone-Milan: "Lui non è un attaccante classico, non un centravanti, anche se mi piacerebbe vederlo un po' in quel ruolo un po' come Allegri con Chiesa. Bisogna un po' rassegnarsi al fatto che Leao sia un grande giocatore, un po' discontinuo, ma assist-man e creatore di situazioni, più che un goleador. Poi è chiaro che deve dare di più, essere più continuo".

LE FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. A disp.: Cerofolini, Frattali; Lirola, Monterisi, Valeri; Bourabia, Garritano, Reinier; Cheddira, Ibrahimović, Kvernadze. All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Bennacer, Musah; Jović, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.