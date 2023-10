Padovan: "Milan più forte dell'anno scorso, ma non più forte del Dortmund"

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così del Milan: "Lo ritengo più forte dell'anno scorso, ma non lo ritenevo più forte del Dortmund ed è finita in pareggio. Io credo che non solo il Milan, ma anche le altre italiane, possono passare il turno e andare agli ottavi".