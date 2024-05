Padovan: "Non avrei mai preso Fonseca. Perchè il Milan lo ha scelto?"

Presente negli studi di SkySport24, Giancarlo Padovan ha commentato così la scelta del Milan di affidare la panchina a Paulo Fonseca: "Non avrei mai preso Fonseca. Non si merita il Milan. Alla Roma non ha fatto nulla, al Lille è rimasto fuori dalla Champions. Mi domando: perchè hanno scelto Fonseca? Cos'ha fatto, a livello di gioco, per meritarsi la chiamata del Milan? Per me nulla e la pensano così anche tantissimi tifosi del Milan che volevano Antonio Conte".

Sul futuro di Stefano Pioli, invece, Padovan ha spiegato: "Era un'opzione per il Napoli e potrebbe essere ancora un candidato nel caso in cu saltasse Conte. Pioli lo vedrei bene al Bologna, dove potrebbe fare la Champions. Altrimenti resterà fermo. Ha detto che sta studiando l'inglese, ma lo vedo ancora nel campionato italiano".