Padovan: "Pioli dovrebbe cambiare qualcosa, la squadra deve svoltare"

Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan dice la sua sulla gestione tattica di Pioli: "Qualcosa non va, la musica deve cambiare perchè due sconfitte così non sono casuali. Contro la Juventus hai perso in un modo, ma a Parigi hai preso 3 gol e non va bene, mi auguro per lui che possa trovare altre soluzioni e idee tattiche perchè la squadra deve svoltare a partire da Napoli".