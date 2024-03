Padovan: "Pioli può ancora giocarsi il futuro. Il percorso in Europa sarà fondamentale"

"Prima di arrivare al Milan, Stefano Pioli era un "aggiustatore", Poi ha saputo crearsi il suo tempo nell'ambiente rossonero facendo grandi cose e ottenendo ottimi risultati. Il suo futuro? Può ancora giocarsi qualcosa provando a vincere l'Europa League, sarebbe fondamentale per lui quantomeno fare un percorso netto come fece l'anno scorso in Champions League, ma diciamo anche che Liverpool e Leverkusen hanno qualcosa in più rispetto a questo Milan".

Del Milan e del futuro Stefano Pioli ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, il giornalista e scrittore Giancarlo Padovan in merito anche al percorso europeo dei rossoneri in questa attuale competizione di Europa League.