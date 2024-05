Padovan: "Pioli se ne va da signore acclamato dai suoi tifosi che non l'hanno sempre amato"

Nel corso del pomeriggio di SkySport 24 il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla figura ed il lavoro svolto negli ultimi cinque anni da Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Stefano Pioli ha vinto uno Scudetto non con il Milan più forte, e questo va detto a suo merito, forse qualcosa ci ha messo anche l'Inter, però insomma oramai è storia passata. Ha vinto lo Scudetto, se ne va da signore, se ne va acclamato dai suoi tifosi che non l'hanno sempre amato, soprattutto nell'ultimo periodo, no di certo. Pesano i derby persi e soprattutto, in fondo all'Europa League il Milan pensava di arrivare lui non l'Atalanta, con tutto il rispetto per l'Atalanta che ha strameritato perché ha stritolato i più forti, dal Liverpool al Bayer Leverkusen".