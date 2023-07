Padovan: "Reijnders mi piace molto, farà la differenza in Italia"

Giancarlo Padovan, opinionista, si è così espresso a SkySport su Reijnders: "Mi piace molto. Centrocampista fisico, con qualità tecniche, che voleva Pioli e che farà la differenza in Italia".

REIJNDERS APPENA ARRIVATO A MILANO

Padovan ha pronunciato queste dichiarazioni nel momento in cui il centrocampista olandese classe 1998 era appena atterrato all'aeroporto di Milano Linate, pronto a cominciare ufficialmente la sua avventura da calciatore del Milan grazie all'accordo da 20 milioni di euro più bonus tra il club rossonero e l'AZ Alkmaar. Reijnders domani mattina sosterrà le visite mediche presso la Clinica La Madonnina, l'idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano, per poi recarsi a Casa Milan per le firme e le foto di rito. MilanNews.it seguirà tutti i suoi passi, aggiornandovi in diretta con news e immagini.