Padovan: "Se il Milan vuole riscattare la sua stagione deve vincere l'Europa League. Conte? Finché non lo vedo non ci credo"

Giancarlo Padovan, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan non riuscirà a rientrare nella corsa scudetto. Ha due squadre davanti, una delle due vincerà il campionato, su questo non ho dubbi. Il Milan, se stasera la Juventus dovesse perdere, potrebbe puntare al secondo posto. Se il Milan vuole riscattare la sua stagione deve vincere l'Europa League. Con una coppa e poi un secondo o terzo posto in campionato, Pioli potrebbe andare a fine stagione dai suoi dirigenti con qualcosa di importante tra le mani, altrimenti credo che lo cambieranno. Si parla tanto di Conte, ma finché non lo vedo non ci credo.

Io credo che, al di là degli sbandamenti difensivi, il Milan giochi meglio di prima e i risultati sono arrivati per questo. Pioli è ritornato padrone della situazione. Il Milan gioca meglio di un mese fa. A centrocampo ha recuperato giocatori importanti come Bennacer. Loftus-Cheek sta facendo bene, è stato bravo Pioli a metterlo più vicino alle punte".